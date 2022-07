Législatives 2022 : Une campagne sans engouement à Fatick

Campagne électorale sans engouement à Fatick

Après six jours de campagne en vue des élections législatives su 30 juillet, à Fatick, fief du chef de l’Etat Macky Sall et par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar, c’est le calme total.





Une campagne marquée par une faible participation des populations fatickoises qui se disent découragées par les acteurs politiques qui ne pensent qu’à eux-mêmes une fois élus.





" Les Fatickois sont fatigués et cela a provoqué un dégoût et une désaffection par rapport aux acteurs politiques locaux qui incroyablement, ne sont d’accord que sur leurs divergences ", a déploré Aliou Gabou Cissé, juriste et membre du mouvement Sine du Futur.





Il a également fustigé le comportement des précédents députés de la commune qui n’ont jamais défendu les intérêts de la population selon lui.

Une dame, la quarantaine, trouvée au marché central de Fatick, parle de la cherté des denrées alimentaires avant de lâcher : " je n'accorde plus d'importance à la politique, les politiciens ne sont là que pour leurs propres intérêts".





Pour Ismael Kéita, chroniqueur politique, ce manque d’engouement s’explique par le fait que les acteurs politiques ont déplacé l’enjeu de ces élections sur les listes nationales au détriment de celles des départements.





"Cette année, les législatives coïncident avec l'hivernage. Fatick étant une terre de paysans, ces derniers préfèrent s'occuper de leurs travaux champêtres plutôt que de s'adonner à la politique", regrette Mamadou Diouf, agriculteur rencontré au quartier Ndiaye Ndiaye.