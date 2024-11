Législatives 2024 : ALSAR félicite Pastef et appelle au renforcement de la stabilité nationale

Le mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR), dirigé par Mamadou Racine Sy, a adressé ses félicitations au parti Pastef pour sa victoire lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Dans un communiqué officiel, ALSAR a salué cette victoire comme une preuve de la vitalité démocratique du Sénégal tout en exprimant sa reconnaissance envers le peuple sénégalais.



«?ALSAR salue la maturité politique du peuple sénégalais qui vient de consolider la vitalité démocratique de notre pays?», peut-on lire dans la déclaration.



Le président Mamadou Racine Sy a également tenu à remercier les électeurs ayant accordé leur confiance et il « exprime sa satisfaction pour les résultats encourageants enregistrés dans le contexte délicat de la première participation d'ALSAR à des élections à l'échelle nationale ». Le communiqué met en avant l’importance de l’unité et de la coopération entre les acteurs politiques. ALSAR invite ainsi «?tous les acteurs à soutenir le gouvernement parce que la stabilité politique et économique du pays n'a pas de prix?».