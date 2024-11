Législatives 2024 : Le MES invite les nouveaux députés à accorder une attention particulière au développement des entreprises et de l'entrepreneuriat

Au sortir des législatives transparentes et apaisées du 17 novembre dernier, le Mouvement des entrepreneurs du Sénégal (MES) a dit toute sa satisfaction. "Le MES exprime sa reconnaissance indéfectible aux citoyens et aux candidats qui ont bien joué leur partition dans la reconnaissance consolidée de notre pays comme un modèle achevé d'une démocratie majeure et représentative. Aujourd'hui plus qu'hier, le Sénégal a démontré sa longue tradition de terre de démocratie et de participation citoyenne. Prions pour que cela profite aux

Sénégalaises et Sénégalais pour un avenir radieux dans une économie florissante. Le mouvement exhorte les honorables députés à s'approprier l'attention toute particulière qu'il convient d'accorder au développement des entreprises et de l'entrepreneuriat sénégalais" invite Cheikh Ahmadou Bamba Sylla, président du Mouvement des entrepreneurs du Sénégal.





Par ailleurs, le MES adresse ses vives félicitations à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Il prône et encourage l'avènement et la pérennité d'un "environnement économique favorable à l'éclosion de l'initiative privée, essentielle pour la croissance économique et la création d’emplois".