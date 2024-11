Législatives 2024 : Mamour Cissé accuse l’opposition d'être l’artisan de sa propre défaite

Ce n’est plus un secret : le parti Pastef est largement sorti victorieux des législatives du 17 novembre dernier. Passant à la loupe ces résultats, le leader du parti PSD/Jant-Bi dit n'être nullement surpris par cette victoire écrasante du Premier ministre Ousmane Sonko. Mamour Cissé déclare que l'opposition est l'artisan de sa défaite. Se justifiant, il évoque un manque d'unité et des problèmes d’egos.







‘’ Je n'ai pas été surpris de la défaite de l'opposition, parce qu'il y a eu énormément de problèmes d'egos entre eux, qui sera premier et qui sera deuxième. À mon avis, ils étaient plus dans une opposition participative qu’autre chose’’, a-t-il laissé entendre sur la Rfm.





Poursuivant, il ajoute : ’’L'opposition, si elle voulait avoir un bon résultat, devrait se fédérer, être ensemble sur une liste, mais il y a eu tellement de listes avec des bagarres incroyables. Pour la campagne, les candidats de l'opposition faisaient du tourisme, parce qu’en dehors de quelques individualités comme Thiermo Alassane Sall, le nationaliste et suivants, les autres n’ont pas décliné un programme rassurant aux Sénégalais. Et entre l'original et la copie, les gens ont quand même fait le choix pour l'original.’’