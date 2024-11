Législatives 2024 : Moussa Bocar Thiam justifie la défaite du Pastef à Matam par une frustration des populations

La proclamation des premiers résultats des élections législatives du 17 novembre 2024 a mis en lumière une large victoire du parti Pastef. Toutefois, les résultats ont révélé des surprises dans certaines régions.







A Matam, par exemple, la coalition Takku Wallu Sénégal a fait une démonstration de force en se hissant en tête du classement. Sur la Rfm, l'ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, explique la victoire de Takku Wallu Sénégal par une fidélité de leur base.





Et pour le partisan de l'ancien président Macky Sall, la défaite de Pastef à Matam relève de la frustration des autochtones qui disent être laissés en rade par les nouvelles autorités. ‘’Des leur arrivée à la tête du Sénégal, les nouvelles autorités ont arrêté tous les travaux qui étaient presque en finition dans la région de Matam. Pire, du point de vue sentimental, lorsqu'il y a eu des inondations avec notamment le débordement des eaux de crue, Matam faisait partie des régions les plus affectées. Il y avait des sinistres et même des morts, mais le président Diomaye Faye s’est rendu à Kédougou et à Bakel sans mettre les pieds a Matam",a indiqué Moussa Bocar Thiam.





Le maire de Ourossogui de poursuivre : ‘’Même le Premier ministre ayant séjourné deux jours à Matam, en pleine campagne, ne s'est pas rendu auprès des sinistrés du Dande Mayo pour les soulager. Ces blessures sont encore là, visibles, et effectivement, c'est la raison pour laquelle les populations sont frustrées et cette frustration là, ils l’ont montrée aux urnes. Ils ont massivement voté pour le président Macky Sall qui a toujours été là pour elles, qui les considère et qui avait de grandes ambitions pour développer le Fouta’’.









Rappelons que malgré ces défaites dans certains départements comme Goudiry, Ranérou, Matam et Fatick, le parti Pastef s'impose dans presque tous les bureaux de vote à l'échelle nationale avec des résultats favorables dans les centres urbains et d'autres départements où la mobilisation a été plus forte.