Législatives 2024 : Tahirou Sarr félicite Ousmane Sonko et le Pastef

Les félicitations adressées au nouveau pouvoir se poursuivent depuis les premières tendances sorties des urnes, ce dimanche 17 novembre, pour les élections législatives anticipées. Tahirou Sarr n'a pas dérogé à la règle.





Dans une note rendue publique, la tête de la liste de la coalition Les nationalistes ‘’Jël linu moom’’ a adressé «ses plus sincères et chaleureuses félicitations au parti Pastef et à son leader Ousmane Sonko pour cette élection couronnée par une majorité incontestable ».





« Considérant le Projet pour lequel le peuple s'est battu et fait toujours foi, je suis certain que des lois pour son application, se révéleront fructueuses et bénéfiques pour notre nation. Puisse Allah, le Tout miséricordieux et le Très miséricordieux accorder enfin au Sénégal, ce pour lequel le peuple s'est toujours battu et sacrifié », a-t-il fait remarquer.