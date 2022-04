LEGISLATIVES A DAKAR : Tolérance zéro pour les listes parallèles au sein de Benno Bokk Yakaar

Unité et rassemblement. Tel est le mot d’ordre de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar pour la reconquête de la capitale. Pape Mahawa Diouf rappelle ce principe édicté par le Président Macky Sall en direction des législatives du 31 juillet. Dans un entretien avec le journal ''Le Quotidien'', le responsable apériste précise qu’aucune liste parallèle ne sera tolérée.