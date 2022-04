Législatives à Diourbel : Des "apéristes" laissés en rade défient Macky Sall

Les militants de l'Apr de Diourbel en colère défient Macky Sall

Encore des remous au sein de l’APR de Diourbel. Des membres authentiques de l'Alliance pour la République disent être abandonnés par le parti. Ils dénoncent, avec la dernière énergie, cet état de fait. Pour se faire entendre, ils alertent le président de la République et n'excluent pas de confectionner une liste parallèle, lors des prochaines élections législatives, si la situation persiste.





"L'APR a fêté ses 10 ans au pouvoir. Mais ce qui est étrange, est que nous, les authentiques et membres fondateurs du parti à Diourbel, ne connaissons pas le pouvoir. Pourtant, nous nous sommes battus pour mettre le président Macky Sall à la magistrature suprême. Aujourd'hui, il nous a mis en quarantaine. Chose que nous n'accepterons plus. Comment peut-on comprendre et gagner une élection en laissant en rade les 26 %. L’APR doit revoir sa copie, s'il veut continuer à exister politiquement dans le département de Diourbel", a déploré Omar Diallo, membre fondateur de l'APR/Diourbel sur RFM.





Pour être édifiés sur leur sort, ces membres sollicitent une audience avec le chef de l'Etat Macky Sall. "Pour résoudre ce problème, nous, membres et responsables authentiques de l'APR exigeons une audience avec le président de la République, Président du parti, seul gage de confiance qui peut soigner cette plaie si profonde et douloureuse", a-t-il lancé.





Toutefois, ces "apéristes" n'excluent pas de soutenir un candidat qui prendra en compte leurs aspirations pour les prochaines élections législatives.