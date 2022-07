Législatives à Fatick : Le mandataire Bby et maire Matar Ba adopte nouvelle stratégie

Matar Ba, Maire de Fatick

Pour mieux sensibiliser les populations Fatickoises sur l’enjeu des joutes prévu le 31 juillet prochain, le mandataire communal de la coalition Bby, Matar Ba, a priorisé les rencontres avec les différentes composantes de la commune.





« Nous sortons d’une élections territoriales où il y avait beaucoup de bruits. Démonstrations de forces... mais l’enjeu de celles-ci nous pousse à réfléchir sur la bonne stratégie pour que toutes les populations de Fatick sachent que ces élections méritent attention et engagement » explique-t-il.





Le mandataire communal indique: « Nous avons déjà parlé avec les femmes, les artisans, les commerçants, les jeunes qui ont montré un engagement sans faille dans ce combat. Nous allons faire de même avec les enseignants ».





Poursuivant, il précise: « Nous les avons rencontrés pour mieux discuter de ces enjeux et leur faire comprendre que le président Macky Sall qui est notre leader et natif de Fatick, a besoin de soutien et d’accompagnement pour continuer le travail déjà entamé et qui vise le développement économique et social du pays ».





Dans la foulée, l’édile de Fatick souligne qu’il est possible d’aller au-delà de 88%, taux obtenu par la coalition BBY dans le département aux élections législatives de 2017.