Législatives : À J-3, BBY affiche sa confiance et appelle l’opposition au fair-play dimanche

La campagne électorale prend fin demain vendredi. Ainsi l’heure est au bilan pour la majorité sortante. Dans un communiqué, BBY se félicite d’une campagne réussie sous le leadership de la tête de liste nationale Aminata Touré : “Madame Aminata Touré, a mis en œuvre, avec succès et emphase, le programme de rencontres avec les électeurs sénégalais. Comme dans notre tradition, notre campagne a d’abord été lancée par des visites de courtoisie auprès des principales familles religieuses du pays, pour ces premières étapes. Partout, la coalition BBY a exposé le bilan de 10 ans de législature avec tous les effets bénéfiques sur les conditions de vie des populations ainsi que la nouvelle offre, visant à installer définitivement notre pays dans la communauté des nations émergentes”.





Dans le sillage de ce périple marqué par un fort engouement populaire, la coalition présidentielle ne doute pas de sa victoire au soir du 31 juillet : “Inexorablement, nous allons vers une très probable victoire éclatante de la coalition BBY partout à travers le pays parce que nos candidats ont présenté des bilans, proposé un nouveau pacte social, porté d’ambitieux projets pour la poursuite de la construction nationale, sous l’empire du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui a donné d’excellents résultats. A Dakar comme partout dans le pays, nous allons remporter ces élections pour les raisons suivantes: la coalition BBY a beaucoup travaillé pour améliorer les conditions de vie des citoyens ; le Sénégal est un pays de tradition et d’intelligence électorales. En effet, nos compatriotes ont toujours su distinguer la vérité du mensonge, choisi la paix à la place de la violence, la stabilité à la place des turbulences institutionnelles connues dans d’autres pays”.





Sûre d’obtenir une majorité absolue, BBY appelle l’opposition, notamment la coalition à respecter le verdict des urnes : “La perspective de victoire de BBY et la lourde et inéluctable défaite de l’opposition expliquent le changement du discours des leaders de Yewi Askan Wi qui commencent à évoquer un contentieux post-électoral imaginaire. Comme s'ils ne pouvaient s'épanouir que dans la violence verbale et physique, ils appellent à des actions de vandalisme contre les préfectures et sous-préfectures alors qu'ils savent parfaitement que toutes les cartes sont disponibles et en cours de distribution au sein des commissions dédiées”.