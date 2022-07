Législatives : À Thiès, Augustin Tine sûr de la suprématie de Bby

En ouverture officielle de leur campagne électorale, les partisans de la coalition Benno Bokk Yaakaar, avec comme tête de file Augustin Tine, Ministre d’État, Chef de cabinet politique du président Macky Sall, par ailleurs Maire de Fandène, prédit déjà la victoire de la coalition présidentielle.





"À présent, toutes les conditions sont réunies, pour faire valoir notre majorité incontestable et remporter largement, à Thiès, les élections législatives, au soir du 31 juillet 2022 .J'invite, par conséquent, toutes les composantes et tous les militants de Bby à ne ménager aucun effort, pour atteindre cet objectif majeur", Invite le maire de Fandène.





Pour Augustin Tine, le plus important, c’est de s’unir pour un seul but : "Offrir une majorité au président de la République. Cette élection sera pour nous une confirmation et nous nous battrons avec comme étendard la paix et la stabilité du Sénégal. C'est pourquoi nous mènerons cette campagne avec courage et détermination pour obtenir une majorité confortable qui défendra dignement les intérêts de nos chers concitoyens à l'Assemblée nationale", laisse-t-il entendre.





Aux yeux d'Augustin Tine, à Thiès, Bby s’est retrouvée autour de l’essentiel. "Cette fois-ci, toutes les listes parallèles, lors des élections municipales et départementales, se sont retrouvées dans un même cadre. C’est-à-dire Bby", s'est réjouie la tête de file de Bby à Thiès.





L’appel à la paix