Législatives : Amadou Bâ annonce le nombre de députés remporté par Pastef

Dans un post sur Facebook, Amadou Ba de Pastef a annoncé que le parti au pouvoir a réussi à rafler 130 postes de députés aux élections législatives du 17 novembre dernier. La proclamation officielle aura lieu dans quelques minutes, ce jeudi à 16 heures.











"Clap de fin des travaux de la commission nationale de recensement des votes qui va proclamer les résultats provisoires à partir de 16h00 Inchallah. Avec le Dr Sané, nous tenons à féliciter le Senop et le SN IT de Pastef, les mandataires, plénipotentiaires et représentants dans les bureaux de vote, qui ont abattu un travail titanesque, souvent dans l’ombre, pour permettre à Pastef d’avoir remporté ses différents succès électoraux. Pastef finit avec 130 députés. Un record historique. Fier du peuple sénégalais, fier des militants et sympathisants de Pastef », a-t-il écrit.