Législatives : Après trois jours de campagne, Pape Mahawa Diouf tire un premier bilan d’étape

Les différentes coalitions sont parties à la pêche aux voix dans les différentes régions du Sénégal en vue des élections du 31 juillet. Dans un communiqué, le coordonnateur du pôle communication de la Coalition Benno Bok Yakaar, Pape Mahawa Diouf, s’est réjoui du début de campagne où il n’a été noté “aucun incident regrettable de nature à discréditer la classe politique de notre pays”.





Le Directeur général de l’Agence de promotion touristique (ASPT) s’est, par ailleurs félicité, du début de campagne de la majorité présidentielle sous la houlette de Aminata Touré, tête de liste nationale. “Partout, la coalition BBY a exposé le bilan de 10 ans de législature avec tous les effets bénéfiques sur les conditions de vie des populations ainsi que la nouvelle offre, visant à installer définitivement notre pays dans la communauté des nations émergentes”, a-t-il indiqué. Seneweb vous propose l’intégralité du message de Pape Mahawa Diouf.





“Depuis le lundi 10 juillet 2022, jour de la fête de la Tabaski, le Sénégal vit la campagne électorale en vue des législatives du 31 juillet 2022.





Après trois (3) jours, la coalition Benno Bokk Yakaar se félicite du calme, de la sérénité et de l’esprit de responsabilité avec lesquels les huit (8) listes engagées mènent leurs activités sur l’ensemble du territoire national, confirmant le caractère majeur de la démocratie sénégalaise.





En effet, dans les 46 départements et au-delà, dans la diaspora, il n’a été relevé aucun incident regrettable de nature à discréditer la classe politique de notre pays.





Pour sa part, la délégation nationale de campagne de la coalition Benno Bokk Yaakar conduite par notre tête de liste, Madame Aminata Touré, met en œuvre, avec succès et emphase, le programme de rencontres avec les électeurs sénégalais. Comme dans notre tradition, notre campagne a d’abord été lancée par des visites de courtoisie auprès des principales familles religieuses de Dakar et de Touba, pour ces premières étapes. Partout, la coalition BBY a exposé le bilan de 10 ans de législature avec tous les effets bénéfiques sur les conditions de vie des populations ainsi que la nouvelle offre, visant à installer définitivement notre pays dans la communauté des nations émergentes.





La coalition BBY remercie tous les guides religieux qui ont bien voulu prodiguer des prières pour notre équipe de campagne mais aussi l’ensemble des Sénégalais qui ont réservé un accueil triomphal pendant tout le parcours, de Dakar à Saint Louis, en passant par Mbacké, Touba, Linguère, Coki, Louga, Mpal et Saint Louis ainsi que les étapes d'aujourd'hui.





Enfin, la coalition BBY invite tous les Sénégalais à continuer à rejeter toutes formes de violence et d’indiscipline et à s’engager, comme toujours, dans la défense et la préservation de la paix et de la stabilité sociales, pour poursuivre la construction d’un Sénégal par tous et pour tous.





Le Sénégal dans toutes ses composantes a fait échec à une volonté de placer ces élections législatives sous le signe de la violence. C’est déjà une victoire commune qui en appelle d'autres. Elle doit se confirmer dans les urnes au soir du 31 juillet 2022.”





Le Coordonnateur

Pape Mahawa DIOUF