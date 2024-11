Législatives : Bassirou Diomaye Faye adresse des félicitations au Pastef et aux organisateurs du scrutin

Le président de la République a adressé des félicitations au leader de Pastef, Ousmane Sonko, dont la liste a obtenu une large majorité de sièges à l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux institutions et autorités chargées de l’organisation des élections législatives anticipées de dimanche dernier.





‘’Le chef de l’État a adressé ses chaleureuses félicitations à monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et président de Pastef, pour son engagement personnel et son leadership, qui ont permis au parti qu’il dirige d’avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale’’, affirme le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre.





Bassirou Diomaye Faye a félicité aussi les institutions chargées de l’organisation des élections, de même que les ministres, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité ayant pris part au déroulement du scrutin.





‘’Le président de la République a félicité le peuple sénégalais pour sa mobilisation et sa maturité démocratique, lors [de] l’élection des députés de la 15elégislature, qui s’est tenue dans le calme et la sérénité’’, a noté le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.





M. Faye ‘’a félicité le gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Finances et du Budget, les autorités administratives déconcentrées (gouverneurs, préfets et sous- préfets), la Direction générale des élections, les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal, la Commission électorale nationale autonome, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel et l’ensemble des forces de défense et de sécurité’’, a ajouté M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.





Selon lui, le président de la République a adressé des félicitations à tous ceux-là pour ‘’l’organisation professionnelle et transparente’’ des élections législatives, au Sénégal et à l’étranger.





Quelque 7.300.000 Sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger.





Quarante et une listes de partis ou coalitions de partis ont pris part au scrutin.





Pastef sera largement majoritaire au sein de la 15elégislature, selon les résultats provisoires publiés par les commissions départementales de recensement des votes.





Les résultats définitifs du scrutin devraient être publiés au plus tard vendredi 22 novembre par la Commission nationale de recensement des votes.