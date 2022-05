Législatives : Bougane, Serigne Mboup, Adama Faye et Fadel Barro éliminés

Quinze listes de candidats ont été déposées pour les législatives du 31 juillet prochain. Benno Bokk Yakaar (Majorité), Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal (opposition) sont les derniers à avoir remis leurs dossiers, selon L’Observateur.



Le journal précise que les candidatures de ces grandes coalitions ont été enregistrées à la Direction générale des élections (DGE) hier, lundi, alors que les dépôts devaient être clôturés la veille, dimanche 8 mai.



Toutefois la DGE n’a pas perdu de temps pour scruter la validité des listes déposées. D’après L’Observateur, quatre coalitions sont d’ores et déjà écartées. La même source indique qu’elles font les frais de la vérification des parrainages.



Il s’agit de Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany, And Nawlé Ligeey de Serigne Mboup, maire de Kaolack, Jammi Goox Yi de Fadel Barro et Defar Sa Gokh de Adama Faye, le frère de la première dame, Marième Sall.



Ces derniers n’ont pas fourni le nombre de parrains nécessaires. Ils sont donc écartés de la course pour les législatives du 31 juillet prochain.