Législatives De 2022 : Arama Niangla, la lionne de Diakhao vient de remettre 400 signatures de parrainages Habib Niang

Arama Niang responsable politique de l'Apr, surnommé la lionne de Diakhao vient de remettre 400 signatures de parrainages au président Habib Niang responsable politique de l'Apr, ce mardi 19 Avril.



Par ce geste la lionne de Diakhao a annoncé officiellement son soutien à Habib Niang pour l'accompagner dans le cadre du développement socio-économique de leur localité.



<<Après mûre réflexion j'ai décidé de rejoindre le président Niang pour travailler avec lui et son mouvement pour le développement de notre localité. En effet, les raisons qui m'ont poussées à travailler avec lui sont simple, c'est un homme courtois, disponible, mais surtout soucieux du développement et de l'émergence de Thiès et pour cela en tant que responsable politique de l'Apr le soutenir est une chose très noble parce que mon véritable combat c'est le bien-être des populations et c'est aussi le sien. Ces 400 signatures de parrainages c'est juste un début. Les responsables aperistes sont nombreux à Thiès, mais c'est son profil qui colle le mieux avec mes convictions >>.



Habib Niang a salué cet engagement de madame Arame Niang la lionne pour l'intérêt des populations thiessoises.