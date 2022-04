Législatives De 2022 : El Hadji Ndao Candidat De YAW En Amérique ?

El Hadji Ndao, Candidat de Yaw en Amerique

En perspectives des prochaines élections législatives, la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a une candidature sérieuse à la candidature de sa tête de liste au niveau de la diaspora, précisément en Amérique du nord et Océanie. Il s’agit de El hadji Ndao. L’homme est en pole position pour diriger la liste YAW au sein de la diaspora américaine.





Patron du média, Sunuafrikradio, M. Ndao jouit d’une certaine reconnaissance au sein de la communauté sénégalaise d’Amérique. S’il en est ainsi, c’est parce que Elhadj Ndao bénéficié une certaine longévité au pays de l’Oncle Sam où il a vécu presque pendant trois décennies.





Il faut dire qu’il n’est aussi un novice en politique. Ancien secrétaire général de l’Union des Jeunesses Travaillistes Libérales (UJTL) aux Etats-Unis, El hadji Ndao avait dirigé la liste de la coalition And Saxal Liguey, de l’honorable députée, Aïda Mbodj, lors des élections législatives de 2017.





Originaire de la région de Kaolack, dans le Saloum, Ndao avait pris, dès le bas âge la décision d’émigrer aux Etats Unis où il poursuit ses études qui lui mener à travailler comme assistant manager dans une compagnie pétrolière.