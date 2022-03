Législatives de juillet 2022 : Boubacar Sèye lance son mouvement ‘’Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora’’

En conférence de presse ce vendredi 11 mars 2022 à Dakar, Boubacar Sèye, président de Horizon sans frontières, a réitéré sa décision se présenter aux élections législatives de juillet prochain. A cette occasion, il a décliné les visions de son nouveau mouvement dénommé ‘’Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora’’, un parti politique qu’il a fraîchement instauré en vue de représenter les Sénégalais de l’extérieur au parlement.





‘’Déconstruire pour construire’’, tel est l’objectif de Boubacar Sèye aux prochaines élections législatives de juillet 2022, d’où la naissance du mouvement ‘’Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora’’.





Le chercheur et spécialiste des questions migratoires s'en explique : ‘’ après avoir passé plusieurs années dans la sensibilisation et l’éveil des consciences sur des questions transversales et géopolitiques, j’ai eu la conviction qu’il est temps de passer à une autre étape de mon combat’’, dit-il dans la foulée, rappelant les véritables raisons de la genèse dudit mouvement.





En effet, pour défendre la cause des Sénégalais de l’extérieur, les élections législatives du mois de juillet demeurent pour lui "une opportunité de donner un caractère plus pratique, plus officiel du combat qu’il mène depuis tant d’années pour la diaspora sénégalaise’’, soutient Boubacar Sèye.





’’ Compte tenu du contexte du pays, et des nouvelles exigences de cette partie de la population (la diaspora) est si importante et si utile à notre pays d’être représentée de façon plus juste, plus réelle et au service exclusif de notre diaspora qui fait partie des maillons des plus importants de notre économie, mais aussi de notre texture sociale et culturelle’’, a renseigné le spécialiste de la migration et président de Horizon sans frontières.





A en croire Boubacar Sèye, ‘’Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora'' sera un mouvement qui permettra de lister toutes les questions soulevées par la diaspora. Et qu’elles seront prises en compte par des propositions, des projets de loi, a-t-il développé.





‘’Nous avons mis en place un mouvement social citoyen, dénommé ‘’Tabaxaat Sénégal Ak Wa Diaspora’’, et qui se positionne résolument et sans équivoque aux côtés de l’opposition sénégalaise. C’est aussi une façon pour nous d’inviter le peuple sénégalais et sa diaspora à la reconstruction de notre pays dans l’expertise, la justice sociale et la probité morale etc., toutes les valeurs qui manquent cruellement à la gestion de notre cher Sénégal’’, a insisté Boubacar Seye.





Selon lui, ce mouvement constitue la continuité de ses activités menées pour la diaspora. C’est aussi un moment d’apporter des solutions, lance-t-il.





Toutefois, Boubacar Sèye invite ses compatriotes d’ici et d’ailleurs à faire de cette ferme volonté la leur, afin qu’ensemble, la diaspora sénégalaise soit l’une des plus dynamique du monde et puisse connaître un nouveau changement au parlement.