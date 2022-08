Législatives-Département de Nioro : Comment Babacar Diop a conforté son hégémonie

Après sa victoire éclatante aux élections législatives du 31/07/2022, le maire et plénipotentiaire de la commune de Gainte Kaye confirme son hégémonie politique dans le département de Nioro.





Après ses performances incontestables lors des dernières élections locales de janvier 2022, confirmées à l’occasion des législatives du 31 juillet dernier avec un taux de 62, 89 % en faveur de la coalition BBY devant celle de Wallu 32,78%, le Maire de la commune de Gainte Kaye dans le département de Nioro du Rip, a honoré ses engagements pris à l’occasion de l’audience du vendredi 17 juin 2022 avec le Président Macky Sall, Président de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).





Cette prouesse, Babacar Diop l’explique d’abord par les réalisations du président Macky Sall auquel il rappelle cependant « l’expression des besoins de sa commune» formulée juste après leur audience sur sa demande.





En effet, lors des élections locales de janvier 2022, pour éviter la débâcle de la coalition Bby dans sa commune, Babacar Diop relate : « J’avais décidé de constituer une liste parallèle au nom de la coalition And Nawlé Souxali Sunu Gokh et j’étais sorti victorieux devançant notre adversaire immédiat de loin ».





“Avant les élections législatives, le 17 juin précisément, j’ai été reçu au palais par le Président de la République qui m’avait demandé de rester dans cette dynamique afin de lui permettre d’avoir une majorité absolue à l’Assemblée nationale et je m’étais engagé devant lui », poursuit le Maire Babacar Diop, par ailleurs enseignant-chercheur des universités.





L’édile de Gainte Kaye, confie avoir battu campagne jour et nuit jusqu’à 2 heures voir trois heures du matin pendant trois semaines pour convaincre les populations des 39 villages que compte sa commune de voter la grande coalition BBY. « On a gagné les onze (11) centres de vote sur les treize (13) que compte la commune avec un très grand écart de 1.302 voix devant la coalition suivante immédiate de l’opposition Wallu », se réjouit-il. Cela malgré les votes sanctions émanant de certains responsables de leur parti à savoir, l’alliance pour la République (Apr) et aussi les sondages pessimistes émanant des hautes instances de la coalition BBY qui plaçaient sa commune parmi les plus mauvais scores du département a 48 h du scrutin. « À cet effet, des preuves patentes ont été envoyées à qui de droit et au bon moment », dit-il pour étayer ses propos. Mais tout ceci, c’était méconnaitre le Pr Babacar Diop qui, depuis plus de 10 ans, ne cesse d’assister ses populations et d’accomplir des œuvres de bienfaisance en leur faveur.





Se sentant non ébranlé par ce sabotage et revenant sur la victoire de BBY dans sa localité, il insiste : « Nous avons vendu aux populations les réalisations du chef de l’Etat depuis 2012 ». Parce que, explique l’édile de Gainte Kaye, « quand le Président Macky Sall accédait au pouvoir, il n’y avait qu’un seul village électrifié et, aujourd’hui, on se retrouve avec plus d’une vingtaine de villages électrifiés sur les 39 que compte la commune ».





Dans le domaine de l’éducation, poursuit-il, “notre commune dispose désormais d’un lycée alors qu’auparavant quand un élève obtenait son Bfem il était obligé d’aller à Nioro, à Kaolack, Wack Ngouna , Taiba Niassene ou à Keur Madiabel pour poursuivre ses études. Parallèlement dans le secteur de l’agriculture, le Maire fait savoir que « les intrants sont venus tôt cette année , en bonne qualité et en quantité suffisante ». « On a aussi vendu les réalisations du chef de l’Etat à l’image des bourses familiales, de la couverture maladie universelle, de la carte d’égalité des chances entre autres. En termes de résultats pour les législatives, notre commune est arrivée cinquième derrière celles de Keur Maba Diakhou, Dabaly, Prokhane, Paos Koto sur les 15 que compte le département”, martèle l’enseignant-chercheur.





Par ailleurs membre de la Convergence des cadres républicains (Ccr) depuis 2012, Babacar Diop dit avoir largement contribué à la victoire du Président Macky Sall en 2019.





Enfin, il n’a pas manqué de remercier tous les responsables politiques, les militants et sympathisants de la coalition BBY, dans le département de Nioro et plus particulièrement ceux de sa commune qui ont bataillé ferme pour le triomphe du Président du conseil départemental de Nioro Aly Mané et d’Adja Soukeyna Ba lors des Législatives investis sur la liste des députés