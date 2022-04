Législatives: Discussions en cours entre le Pds et Yaw en vue d’une coalition

Contrairement aux rumeurs faisant état d’une supposée décision du Pape du Sopi de fermer ses portes à Khalifa Sall et Cie, des discussions sont en cours entre le nouveau directoire de campagne du Pds et la coalition Yewwi Askan wi. Vice-président de la commission communication de la nouvelle équipe de campagne, Abdou Thiam a joint Seneweb pour tuer ces rumeurs dans l’œuf.



« Ces rumeurs sont les fruits d’une tentative de déstabilisation du PDS et un sabotage des discussions entreprises par le Pds pour mettre en place une large coalition gagnante de l’opposition », fulmine M. Thiam.



Selon lui, contrairement à ce qui est insinué, « Le SG du parti vient de mettre en place un directoire de campagne pour les élections législatives et une commission chargée des alliances a été créée au sein de ce directoire. Le Pds est ouvert à une large coalition de toute l’opposition ».



Préférant garder secret l’état d’avancement des négociations politiques entre ces deux pôles de l’opposition, Abdou Thiam qui espère que celles-ci aboutiront à un consensus, indique que les prochains jours édifieront.