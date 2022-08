Législatives du 31 juillet: Ces personnes que Macky Sall a félicitées

C’est le premier Conseil des ministres tenu au Palais de la République après les élections législatives qui se sont déroulées le 31 juillet dernier. D’emblée, le Président de la République «s’est félicité du respect du calendrier électoral et du bon déroulement des élections législatives du 31 juillet 2022, dans le calme, la sérénité et la transparence, sur l’étendue du territoire national, en présence d’observateurs déployées par des organisations internationales et la société civile ».





Dans le communiqué parcouru par Seneweb, Macky Sall «saluant la crédibilité de notre système électoral et l’exemplarité de la démocratie sénégalaise, a félicité le Ministre de l’Intérieur, les autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets), la Direction générale des élections, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), les forces de défense et de sécurité et la presse (audiovisuelle et en ligne) pour l’excellente organisation et la couverture du scrutin».