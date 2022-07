Législatives du 31 Juillet : Le maire de Kaolack dément toute consigne de vote et joue la neutralité

Mouvement And nawlé and Liggey de Serigne Mboup

Le maire de la commune de Kaolack, a démenti ce vendredi 22 juillet 22 toute consigne de vote pour ses partisans en direction des législatives du 31 juillet prochain. Une information en réaction à des rumeurs l’annonçant du côté de la coalition politique au pouvoir BBY. Il assume cependant travailler en étroite collaboration avec le président de la République en tant que premier magistrat de la capitale régionale.

L'information selon laquelle le président du mouvement "And nawlé and Liggey "aurait donné une consigne de vote en faveur de la coalition Benno Bokk Yakkar, n'engage en rien le maire de Kaolack, selon l’intéressé: « Je n'ai donné de consigne de vote à qui que ce soit. Libre aux militants qui se réclament de And nawlé and Ligueye de voter pour le candidat de leur choix ».

Pour l’édile de la capitale régionale, « des personnes malintentionnées se sont signalées négativement par des tentatives de débauchage sauvage de conseillers municipaux afin d'entraver le fonctionnement de l'institution pour faire oublier leur défaite cuisante lors des dernières locale ».





Par ailleurs, il a précisé qu’en tant que maire de Kaolack et président de la chambre commerce, il a toujours entretenu des relations cordiales avec toute la classe politique, a fortiori avec le président de la République.