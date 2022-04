Législatives et compagnonnage dans BBY: Le RP exige plus de considération de la part de Macky Sall

Le Rp exige plus de considération dans BBY

Le Parti du Rassemblement pour le Peuple (RP) n’est pas du tout content de son compagnonnage avec le chef de l’Etat au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les militants ont dénoncé « la non-implication des leaders de parti et responsables à la base dans Benno et la boulimie de l’Apr ». En perspective des législatives de juillet 2022, le RP exige plus de considération de la part de Benno et du Président de la République, s’ils souhaitent la poursuite du compagnonnage.





Le bureau politique du RP dont le Premier Serviteur par intérim, Abdourahmane Ndiaye a évalué les résultats des élections locales de janvier 2022, et constate « des résultats bien en deçà de ceux escomptés par le RP, malgré le travail colossal effectué par les serviteurs dans tout le pays au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar », souligne le compte rendu de la réunion de ce samedi 16 avril.





D’après les militants, « ces résultats insuffisants, sont la conséquence de la désorganisation, du manque de considération pour les partis alliés, de la non-implication des leaders de parti et responsables à la base dans Benno et surtout de la boulimie de l’APR ».





Ainsi, poursuit le document, « le Rassemblement pour le Peuple constate une recomposition indéniable de l’espace et de la classe politique qui dicte une nouvelle attitude pour la sauvegarde des intérêts du parti ».





Dans la perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, le Bureau Politique exige plus de considération de la part de Benno et du Président de la République vis-à-vis du Rassemblement pour le Peuple s’ils souhaitent la poursuite du compagnonnage qui n’a jamais bénéficié au parti ».