Législatives: L'Unacois Jappo se démarque des positionnements et surenchères dans le secteur privé

L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois/Jappo) n'est pas liée par les déclarations de certains membres du secteur privé en vue de la prochaine députation. La précision est faite par son président, Idy Thiam, à travers une note parvenue à Seneweb.



"Les échéances électorales du 31 juillet prochain suscitent déjà auprès des forces en présence beaucoup de positionnements et de surenchères notamment dans les rangs du secteur privé. L'Unacois se démarque totalement de toutes les déclarations d'engagements sur les prochaines élections législatives", relève ledit communiqué.



M. Thiam d'expliquer, dans la foulée, que "conformément à ses statuts, I'Unacois demeure apolitique et exclusivement vouée aux intérêts économiques du secteur privé national".