Législatives : « Rompre avec cette assemblée catastrophique, nulle... », Cheikh Omar Sy (AAR)

Cheikh Omar Sy, membre de la coalition Alternative pour une Assemblée de Rupture AAR

Quelques jours après la création de la coalition « Alternative pour une Assemblée de Rupture ( AAR) » en perspectives des élections législatives de juillet 2022, l’un des membres fondateurs de cette structure, en l’occurrence, l’ex parlementaire Cheikh Omar Sy s’est prononcé sur l’objectif de cette coalition, lors de l’émission Jury du dimanche sur IRadio.





Ainsi, révèle Cheikh Omar Sy, « en moins de 72 heures de la création de notre coalition, beaucoup de gens nous ont abordés pour nous remercier d’avoir mis en place cette coalition-là. Mais on garde les pieds sur terre parce que cette coalition est une demande sociale en réalité ».





À l'en croire, la mise place de cette coalition à été longuement mûrie : « Nous avons déposé notre caution pour les prochaines élections législatives. Cela veut dire que nous nous étions préparés pour notre mission. C’est une bénédiction de se retrouver autour d’une coalition pour servir les Sénégalais et non se servir nous-mêmes ».





«Nous allons aux élections législatives avec l’espoir du peuple sénégalais. L’espoir que le peuple comprendra qu’il faut une rupture parce que vous avez vu en 2012 nous avions soumis beaucoup de critiques en disant que c’était notre Assemblée qui était nulle. Mais c’est encore pire aujourd’hui. On parle d’Assemblée catastrophique. Les Sénégalais s’attendent aujourd’hui à voir des responsables, des personnalités qui ont de l’expérience et qui sont restés constants dans leur démarche pour le combat de la rupture. Et, je pense que c’est notre apport aujourd’hui parce que nous aurions pu choisir des voies de facilité pour être des députés. Mais je ne pense pas et je le dis sincèrement que dans notre coalition que nous sommes mus par des ambitions d’être des députés », fait savoir le membre fondateur de la coalition « Alternative pour une Assemblée de Rupture (AAR) ».