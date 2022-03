Législatives : Les femmes de Benno s’engagent à "assurer le pourcentage de parrains requis" au Président Macky Sall

La Coordination nationale des femmes de Benno et de la Grande Majorité Présidentielle s'est réunie ce mercredi 30 mars 2022 pour procéder au lancement de son Plan d’Actions et se prononcer sur l’actualité nationale.





D'emblée, Ndeye Marieme Badiane et Cie saluent le système du parrainage dont l’objectif est "une meilleure organisation des échéances électorales par une rationalisation de la participation". Les femmes de Benno, comme ce fut le cas lors de la Présidentielle de 2019, "s’engagent à assurer le pourcentage de parrains requis au Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, Son Excellence Macky Sall".

A cet effet, les femmes se sont organisées à la base afin de remobiliser les cibles notamment organisations féminines, jeunes, adultes et de s’engager dans la démarche du parrainage par une inscription large et massive, note le communiqué reçu.

Un texte dans lequel elles " se félicitent du ralliement à leurs côtés du Collectif National des Femmes Personnalités Indépendantes et d’autres Organisations Féminines, convaincues et rassurées par le bilan de son Excellence le Président Macky Sall. Une fois encore, le succès est au rendez-vous ! Dans la marche inéluctable vers l’émergence, Son Excellence Macky Sall, vient de poser un jalon important par l’inauguration de l’hôtel RIU Baobab de Pointe Sarène, du Pont-à-péage Nelson Mandela de Foundiougne qui viennent s’ajouter à la longue liste de réalisations de ce quinquennat conforté par une prise en charge effective des préoccupations vitales des populations".





Macky Sall, soulignent-elles, " est véritablement le champion des infrastructures. C'est aussi l'occasion de rappeler les grands efforts consentis face aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 pour maintenir la stabilité de notre économie face à l’inflation mondiale aggravée par la guerre en Ukraine", souligne le document.

Elles ont en outre salué "la bonne organisation et la réussite du Forum Mondial de l’EAU au Sénégal et souhaitent de bonnes retombées de ce forum pour que toutes les femmes du Sénégal aient accès à l’eau potable".

Non sans louer les initiatives du chef de l'Etat et ses innovations telle "la nouvelle stratégie d’écoute et de dialogue avec les jeunes ?Jokko Ak Macky?ainsi que les missions de remerciements et de remobilisation initiées dans tout le territoire national".