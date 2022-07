Législatives : les ministres qui jouent gros

A priori les législatives de demain, dimanche, seront pour certains membres du gouvernement candidats, une simple formalité. Pour d’autres, le scrutin pourrait s’avérer un véritable supplice. Les premiers sont investis dans des zones où Benno Bokk Yakaar a l’habitude de signer des scores à la soviétique alors que les seconds concourent dans des localités moins «dociles». Des zones où, aux dernières locales par exemple, le camp présidentiel a gagné avec une petite marge ou subi un cuisant revers. Le journal L’Observateur a fait le point dans son édition de ce samedi.





Y a pas match ?





Abdoulaye Sow (Habitat et Logement) et Matar Ba (Sports), qui dirigent les listes départementales de la coalition présidentielle, respectivement, à Kaffrine et à Fatick, devraient sortir vainqueurs du scrutin majoritaire. Ces ministres-maires «contrôlent» leurs localités, malgré les coups de boutoir de l’opposition qui deviennent, au fil des élections, de plus en plus appuyés.





«Titre foncier»





A Podor, le règne de la mouvance présidentielle est sans partage. Les responsables locaux de Benno Bokk Yakaar ont d’ailleurs l’habitude de clamer que cette localité est le «titre foncier» du Président Macky Sall. Dès lors, la tête de liste du camp du pouvoir, Abdoulaye Daouda Diallo (Finances et Budget), devrait plier la partie sans forcer. D’autant qu’il peut compter sur l’appui de ses collègues des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, et de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, maire de Ndioum.





Tout peut arriver





Même si rien n’est joué, Néné Fatoumata Tall (Jeunesse) à Guédiawaye, Assome Diatta (Commerce) à Keur Massar et Mansour Faye (Transports terrestres) à Saint-Louis ont du souci à se faire. Lors des Locales du 23 janvier dernier, Benno s’était incliné dans les deux premiers départements et s’était imposé avec un mince écart dans la troisième. Même si pour les Législatives le camp présidentiel a resserré les rangs dans ces trois localités, l’opposition a les moyens de rafler les sièges en jeu. Surtout à Saint-Louis où Mansour Faye (21 994 voix) a été élu avec seulement 4720 bulletins de plus que le candidat de Yewwi Askan Wi (YAW), Abba Mbaye, arrivé deuxième. Si la configuration des résultats des Locales était maintenue pour le scrutin de ce dimanche, ce dernier, choisi tête de liste YAW, n’aurait besoin que du report des 6773 voix de Mary Teuw Niane, qui a rejoint Sonko et Cie, pour sortir vainqueur.





Missions impossibles ?