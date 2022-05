Législatives : Macky Sall va s’adresser aux frustrés

Les accès de frustrations liés aux investitures pour les Législatives ne devraient pas être enregistrés uniquement du côté de Yewwi Askan Wi où la tension ne cesse de monter à cause de la configuration des listes. Le camp du pouvoir s’attend également à son lot de bouderies. Pour calmer les esprits et resserrer les rangs en vue du scrutin, Macky Sall prépare une lettre circulaire à l’attention des militants de Benno Bokk Yakaar.



D’après Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, le texte est dans le circuit et devrait être partagé après la publication des listes de la coalition de la majorité pour les Législatives du 31 juillet prochain.



Macky Sall, renseigne le journal, entend d’abord signaler à ses partisans frustrés de n’avoir pas été retenus ou vu leurs proches investis, qu’il mesure leur déception. Ensuite, il va leur rappeler que choisir signifiant renoncer, il a dû parfois tordre le bras à des membres de son parti pour satisfaire des alliés.



Le président de Benno ajoutera que l’Assemblée nationale n’est pas toutefois la seule station où l’on peut servir son pays. L’essentiel étant pour le camp au pouvoir, dira le chef de l'Etat selon Le Quotidien, de garder la majorité à l’Hémicycle et ainsi éviter une cohabitation avec l’opposition qui pourrait, a-t-il suggéré, nuire à la stabilité du pays.