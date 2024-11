Législatives : PASTEF remporte plus des 3/4 des sièges, 130 députés au total













PASTEF a remporté plus des trois quarts des sièges de députés aux législatives de dimanche, indiquent les résultats nationaux provisoires publiés jeudi qui confirment son raz-de-marée électoral.





Le Pastef, au pouvoir depuis la présidentielle de mars, a gagné 130 des 165 mandats en jeu et obtient ainsi l'écrasante majorité, selon un décompte de la commission nationale de recensement des votes.





Ces chiffres seront définitifs une fois proclamés par le Conseil constitutionnel, qui pourra le faire sous cinq jours s'il n'y a pas de contestation.





Les chiffres de la commission nationale compilent au niveau national les résultats rendus publics au niveau des départements mardi, et qui reflétaient déjà le triomphe du Pastef.





Le président et tête de liste du parti, le Premier ministre Ousmane Sonko, a parlé de "plébiscite renouvelé" qui prolonge et amplifie la victoire de son second Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle de mars.