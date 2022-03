Législatives : Pr Cheikh Oumar Diagne annonce sa candidature

Cheikh Oumar Diagne compte se présenter aux élections législatives de 2022. Il en a fait l’annonce lui-même, ce dimanche 13 mars.



“Je ferai dans la semaine ma déclaration de candidature pour les législatives prochaines, en donnant les raisons et la modalité par laquelle nous nous présenterons. Je précise que je suis le secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité/And ci dëg depuis sa création en 2016 et depuis lors nous travaillons en synergie pour une refondation”, a-t-il informé sur Facebook.