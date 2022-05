[Vidéo] Législatives: Ranerou Ferlo remet plus de 10 mille parrains à la coordonnatrice nationale des parrainages de Bby Aminata Touré

Ranerou Ferlo remet des parrainages à Aminata Toure

La coalition Benno Bokk Yaakaar met les bouchées doubles pour triompher lors des Législatives prévues le 31 juillet. Dans les actes comme dans le discours, les mentors prônent l’ouverture. Ranerou Ferlo a remis mardi plus de 10 mille parrains à la coordonnatrice nationale des parrainages de la coalition Bby, Aminata Touré.





Entre audience du chef de l’Etat à des militants de l’opposition, ses alliés… et réception de parrainages par le pôle mobilisation, Benno remet les pendules à l’heure pour se repositionner et gagner des élections cruciales pour l’avenir de la coalition et du chef de file, le président Macky Sall.





Cette fois-ci, la coalition ne compte pas laisser passer des listes parallèles pour les prochaines échéances avec « des enjeux de régime », pour reprendre la coordonnatrice du pôle parrainage. En effet, Aminata Touré qui recevait ce mardi au siège de l’Apr, les parrainages des responsables politiques de Ranérou sous la houlette de leur coordinateur Amadou Dawa Diallo, recommande à ces derniers et à l’ensemble de leurs militants de s’ouvrir et de travailler avec leurs adversaires lors des dernières locales. « Les élections locales sont derrières nous, faisons maintenant cap sur les échéances à venir qui sont des enjeux de régime, le président de la République a besoin de la majorité parlementaire pour qu’il puisse gouverner dans de bonnes conditions», a suggéré l’ancien premier Ministre.

Un message visiblement bien reçu chez les élus de Ranérou qui désormais contrôlent le département. D’ailleurs, Amadou Dawa Diallo et ses partisans veulent offrir une majorité confortable au président Macky Sall à l’assemblée nationale pour lui permettre de poursuivre sa politique. Ils ont remis 10.084 parrains au pôle mobilisation et parrainages. Leur objectif est de faire triompher Macky Sall avec un score de 97% à Ranérou en faisant un cumul de toutes les voix de la majorité sorties des urnes lors des dernières élections. Le président du conseil départemental a salué les efforts de l’Etat dans cette contrée aux nombreux défis.