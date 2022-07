Législatives-Rufisque : Ismaila Madior Fall décroche des renforts de poids

Après avoir analysé froidement les résultats des dernières élections locales qui ont clairement démontré YAW n’avait gagné qu’avec 17% et que les candidats de BBY avaient obtenu près de 45 % des suffrages, ce qui fait un total de 70%, Ismaila Madior Fall avait décidé d’aller à la conquête des 30 % restant.





C’est ainsi, qu’il a cherché et obtenu auprès du chef de l’Etat une audience afin de discuter avec Séga Ndoye, Malick Merico, Arona Sarr et de Lamine Diop. Au cours de cette audience, qui s’est déroulée en présence de Doudou Meissa Wade, ils ont, d’une seule voix, demandé au chef de l’Etat la reprise des travaux de PROMOVILLE et le désenclavement de certains axes routiers stratégiques dans la mobilité à l’intérieur de la vieille ville.