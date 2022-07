[Vidéo] Législatives / Saint-Louis : Tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin (préfet)

Saint-louis, le dispositif électoral prêt

A 48 heures du scrutin, tout le matériel pour un bon déroulement du scrutin du dimanche est disponible à la préfecture de Saint-Louis. C’est le préfet de Saint-Louis Modou Ndiaye qui en a fait l’annonce. « Comme vous le constatez, on a presque terminé de conditionner le matériel électoral et les documents électoraux. Nous avons pris les urnes dans lesquelles on a mis le code électoral, des extraits de procès-verbaux, les copies des procès-verbaux, les bulletins de vote, les enveloppes et tout le dispositif organisationnel pour une bonne organisation et une bonne tenue du scrutin du 31 juillet. On peut dire que nous sommes fin prêts pour, comme vous le constatez ici avec moi », a assuré l’autorité départementale.