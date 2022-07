Législatives sénégalaises à Las Palmas : "Nous avons un seul souci" (Consul)

Campagne legislatives aux Iles Canaries

Au Sénégal et à l'étranger, la campagne électorale qui a commencé dimanche dernier pour les élections législatives du 31 juillet prochain, n'a pas encore noté beaucoup d'engouement.





À Las Palmas (Espagne), les Sénégalais sont au cœur de la campagne électorale dans les sept îles de Gran Canaria où toutes les coalitions font le tour des grandes villes pour engranger le plus de voix d’électeurs de Sénégalais de l'extérieur.





Selon le consul honoraire du Sénégal aux îles Canaries, Katia Lucia Van Bockel, pour le moment, tout se passe bien dans l'organisation et le déroulement de la campagne. Le seul souci, c'est le choix des lieux de vote qui ne fait pas encore l'unanimité chez les Sénégalais, à cause des horaires de travail.





"Actuellement, tout se passe bien ici. Les partis politiques mènent bien la campagne et l'organisation est bien gérée par les autorités. Mais le seul souci que nous avons pour le moment, c'est les lieux de vote. On n’a pas encore l'accord de tout le monde et cette année, on a décidé de mettre en place un bureau de vote à côté de l'aéroport, qui pourrait être un bon lieu", nous confie Madame la Consule.





Mais d'après nos sources, le choix de l'aéroport est irrecevable pour certains Sénégalais qui estiment que ce bureau est loin du centre-ville de Las Palmas où quasiment se trouve une forte communauté sénégalaise.