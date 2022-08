Législatives : Tambacounda, chasse gardée de Macky : Benno gagne largement les 4 départements

Les résultats issus des différentes commissions siégeant des les tribunaux d'instance de Bakel, Goudiry et Tambacounda ont confirmé la victoire éclatante de BBY devenue la chasse gardée de Macky Sall.



Dans le département de Bakel, sur les 64 840 inscrits, seuls 27 247 ont voté. La coalition BBY a remporté le scrutin avec 18 749 voix suivie de Wallu Sénégal qui a engrangé 6 233 voix et enfin Bok Gis Gis est arrivée en troisième position avec 896 voix.



Dans le département de Goudiry, sur les 47 335 inscrits, 23 960 électeurs ont finalement voté. La coalition BBY s’est adjugée du seul siège avec 15 013 voix, suivie des Coalitions Yewwi Askan Wi qui s'en est sortie avec 6 778 voix et Bunt-Bi avec 747 voix.



Dans le département de Tambacounda, les résultats ont été proclamés tard dans la soirée d'hier par la commission siégeant au tribunal d'instance en présence des différentes états-majors des partis en compétition. Ils ont confirmé la suprématie de BBY avec un score fleuve de 28 915 voix suivie de Yewwi et AAR Sénégal qui ont fait une percée avec respectivement 14 243 voix et 3 167 voix. Ici, 112 électeurs ont été inscrits et 51 337 ont voté. Le Président du comité électoral départemental de Tamba met cette victoire à Tambacounda sur le compte d'un travail collectif. Selon lui, tous les responsables se sont investis à fond pour un triomphe des candidats autant dans la ville que dans les communes rurales.