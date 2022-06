Législatives : Thierno Lo appelle les acteurs politiques à faire confiance à la justice et à cultiver la paix

Thierno Lo appel les acteurs politique à faire confiance à la Justice et au Conseil Constitutionnel

En vue des élections législatives, l’ancien ministre du Tourisme, Thierno Lo, a appelé les politiciens à la paix quelles que soient les décisions rendues par le Conseil constitutionnel.





Selon le président du conseil d’administration de la Sen Ter, les acteurs politiques doivent faire confiance à la justice. « Je suis un homme qui crois aux institutions de la République, à la Constitution et au Conseil constitutionnel. C’est nous qui avons mis en place le Conseil constitutionnel, où il y a 7 sages qui sont chargés d’arbitrer les élections et qui ont le droit de validation. Des recours ont été déposés, non à la police ou à la préfecture, mais au niveau du Conseil constitutionnel. Cette confiance qu’on a en déposant des recours, on doit aussi l’avoir pour accepter le verdict », a-t-il affirmé.