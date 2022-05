Législatives : une vieille recette du foot pour le dépôt des candidatures

Lors de la présidentielle de 2019, les plénipotentiaires des candidats ou les candidats eux-mêmes étaient reçus au Conseil constitutionnel pour le dépôt de leur dossier, par ordre d’arrivée. Ce qui avait créé quelques remous et du désordre.



La Direction générale des élections (DGE) semble vouloir éviter de tels impairs en vue des législatives du 31 juillet prochain. Et pour déterminer l’ordre de passage pour le dépôt des candidatures, elle a emprunté au football une vieille recette : le tirage au sort.



Les représentants des partis, coalitions et candidats indépendants sont invités à assister au tirage demain, jeudi 5 mai, à 11 heures. Ces derniers, précise Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, sont convoqués à la salle de conférence du siège de la DGE, au quatrième étage du bâtiment.