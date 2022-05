LÉGISLATIVES : VERS L'INSTALLATION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DU PARRAINAGE

La commission chargée de recevoir les dossiers de candidatures pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sera instituée, au plus tard, le 3 mai.



D’après le Code électoral, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, en charge de l’organisation de ce scrutin, a 88 jours, avant l’élection, pour mettre en place cette commission.



Il faut dire que la composition de cette commission est du pouvoir discrétionnaire du ministre. Le choix de ses membres et le nombre sont exclusivement réservés à l’autorité. Une fois installée, la commission va superviser, de bout en bout, le dépôt et le contrôle du parrainage des partis et coalitions. « Le rôle de la commission, ses attributions et ses missions seront posés par cet arrêté du ministre chargé des élections. C’est cette commission qui se chargera de recevoir la notification des entités indépendantes et la notification de noms des coalitions de partis politiques. C’est après cette notification que nous allons vers la phase de dépôts de listes des candidatures.



Il va débuter à partir du 6 mai jusqu’au 8 mai qui va correspondre entre le 85e jour, au plus, et le 83e jour, au moins, avant le jour du scrutin. Après le dépôt de dossier de candidature, il y aura également, le contrôle du parrainage qui sera fait. Après cette phase, il y aura ce que l’on appelle l’examen juridique. C’est-à-dire, passer à la loupe toutes les pièces composantes du dossier de candidature seront examinées », a expliqué le Directeur de la Formation et de la Communication au niveau du ministère de l’Intérieur. Biram Sène animait, ce samedi à la Maison de la Presse, à l’initiative de la Convention des jeunes reporters, un atelier de formation sur la Constitution et le dépôt des dossiers de candidatures pour les journalistes.



L’atelier lui a permis de vulgariser un guide conçu pour « rendre plus accessibles les dispositions applicables au dépôt et à la réception des dossiers de candidatures en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 ».