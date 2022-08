Législatives-Victoire de BBY à Kaolack : L’apport de Samba Ndiaye mis en exergue

La Jeunesse du Mouvement Démocratique pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS) a, dans un communiqué, salué le rôle décisif joué par Samba Ndiaye dans la victoire du camp présidentiel à Kaolack. Seneweb vous propose l’intégralité du texte.



“La Jeunesse du Mouvement Démocratique pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS) s’est réunie le Vendredi 26 août 2022 à Dakar afin de magnifier l’apport substantiel de leur leader Samba Ndiaye, membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar, à la large victoire aux élections législatives à Ndoffane et dans le département de Kaolack.



M. Samba Ndiaye, leader d’un mouvement politique très représentatif dans le Saloum, a largement contribué à la victoire de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Kaolack, lors des élections législatives. Pour preuve, Il est le seul leader de sa commune à avoir déposé 2 010 parrains pour le compte de la coalition présidentielle et cet apport s’est confirmé dans les urnes. Les résultats enregistrés montrent que ses militants qui ont parrainé BBY pour les législatives ont tous voté la liste de la mouvance présidentielle.



Le DG Samba Ndiaye avait également mobilisé tous les membres du MDIS à l’échelle nationale et au niveau de la diaspora pour faire voter massivement la Caolition Benno Book Yaakaar. Il avait sillonné le Laghém et le département de Kaolack en général pour battre campagne en défendant le bilan largement positif du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall.



Ancien enfant de troupe, ingénieur Génie Civil, diplômé du CESAG, ancien DAGE de la SENELEC, Samba Ndiaye est un leader charismatique avec des valeurs sûres et exemplaires.



Depuis que la campagne électorale des législatives a démarré, le Directeur Général des Grands trains du Sénégal (GTS SA) n’a ménagé aucun effort. Il a battu campagne et a sillonné toute la commune de Ndoffane et quasiment tous les villages du département de Kaolack pour convaincre les électeurs à voter massivement la liste de Benno Bokk Yaakar pour une large victoire dans le Laghem et dans le département de Kaolack.



Force est de constater que la victoire de BBY porte ses empreintes et tous les observateurs sont unanimes à l’affirmer, allant jusqu’à dire que le travail qu’il a abattu, il ne l’a pas fait pour les élections locales qui le concernaient personnellement.



Il est au regard d’une bonne frange des populations du Saloum en particulier, mais aussi de jeunes et de cadres un espoir capable de porter la politique du Président Macky SALL. Nous demandons solennellement au Président de la République de promouvoir notre leader, Samba Ndiaye en le mettant dans le cercle restreint de ses hommes de confiance capables de mener à bien sa politique de développement économique et social du Sénégal. Car, non seulement, il a défendu le bilan du chef de l’Etat partout où il s’est rendu lors de la dernière campagne électorale, mais surtout, il a beaucoup mouillé le maillot pour la victoire éclatante de Benno dans son terroir aux dernières élections législatives.



Titulaire d’un brevet d’invention et de plusieurs distinctions qui ont couronné l’excellent travail qu’il a fourni à la SIRN pour le développement de la pêche au Sénégal, Samba NDIAYE a toujours la confiance du Chef de l’Etat qui lui a confié la gestion des Grands Trains du Sénégal S.A pour la relance du transport ferroviaire du Sénégal.”