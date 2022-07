Législatives : voici la répartition des députés par région

Six millions 727 mille 759 électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche, pour élire les 165 députés de l’Assemblée nationale. Cinquante-trois sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel et cent-douze au scrutin majoritaire ou départemental. Ceux-ci sont répartis entre les quatorze régions du Sénégal plus la Diaspora. Chaque région hérite d’un nombre de députés correspondant à son poids démographique. Voici la répartition par région et par département parue dans L’Observateur de ce samedi.

Dakar (18 députés)

Dakar (7)

Pikine (5)

Guédiawaye (2)

Keur Massar (2)

Rufisque (2)

Thiès (10)

Thiès (4)

Mbour (4)

Tivaouane (2)

Diourbel (9)

Diourbel (2)

Bambey (2)

Mbacké (5)

Tamba (7)

Tamba (2)

Bakel (2)

Koumpentoum (2)

Goudiry (1)

Sédhiou (6)

Sédhiou (2)

Bounkiling (2)

Goudomp (2)

Saint-Louis (6)

Saint-Louis (2)

Podor (2)

Dagana (2)

Kaffrine (6)

Kaffrine (2)

Koungheul (2)

Malem Hoddare (1)

Birkilane (1)

Kolda (6)

Kolda (2)

Médina Yoro Foulah (2)

Vélingara (2)

Louga (6)

Louga (2)

Kébémer (2)

Linguère (2)

Matam (5)

Matam (2)

Kanel (2)

Ranérou-Ferlo (1)

Kaolack (5)

Kaolack (2)

Guinguinéo (1)

Nioro (2)

Fatick (5)

Fatick (2)

Foundiougne (2)

Gossas (1)

Ziguinchor (5)

Ziguinchor (2)

Bignona (2)

Oussouye (1)

Kédougou (3)

Kédougou (1)

Salemata (1)

Saraya (1)

Diaspora (15)

Afrique (7)

Europe (6)

Amérique-Océanie (1)