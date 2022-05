Législatives : Wallu et Yewwi ensemble face à la presse

Selon Source A, les leaders de Wallu Sénégal et de Yewwi Askan Wi animeront dans les prochains jours une conférence de presse conjointe. Ces deux coalitions de l’opposition ont noué un partenariat en vue des Législatives du 31 juillet prochain. Chaque entité défend sa propre liste au scrutin proportionnel, mais les deux porteront la même couleur au scrutin majoritaire.



Le face-à-face entre les leaders desdites coalitions et les journalistes était fixé dans les agendas des membres des deux camps, selon Source A. Mais, signale le journal, il fallait attendre la fin du dépôt des listes et le verdict du Conseil constitutionnel à propos des recours introduits par les uns et les uns.



Les Sept sages s’étant prononcés sur les contentieux en question, Yewwi et Wallu entendent dérouler leur feuille de route en vue des prochaines Législatives. Source A informe que devant les journalistes, les leaders des deux coalitions vont préciser les contours de leur union et les réformes envisagées à l’Assemblée nationale en cas de victoire au soir du 31 juillet.



Parallèlement, rapporte la même source, Yewwi et Wallu comptent former des commissions mixtes pour évoquer des questions comme le financement de leur campagne électorale, leur stratégie de communication et leur programme commun.