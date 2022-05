Législatives : Yewwi et Bougane n’ont pas déposé leurs listes

Le dépôt des candidatures pour les élections législatives du 31 juillet prochain devait débuter hier, vendredi, et se poursuivre jusqu'au 8 mai.





Sur les 25 listes enregistrées, dix devaient passer devant la commission de réception des dossiers, suivant l’ordre de passage retenu la veille par tirage au sort. Mais d’après L’Observateur de ce samedi, aucun dossier n’a été déposé.





En clair, les partis, coalitions et indépendants attendus ont fait faux-bond à l’équipe dirigée par Abdoul Aziz Sarr, directeur des opérations électorales à la Direction générale des élections. Parmi eux, Yewwi askan wi de Ousmane Sonko et Cie, et Gueum sa bopp de Bougane Guèye Danny.





L’Observateur, citant des sources à la commission de réception des dossiers, informe que les dix retardataires seront relégués à la 26e position de l’ordre de passage des listes candidates. Elles devront attendre le tour de tous les autres avant de repasser.