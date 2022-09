Lenteurs au Port autonome de Dakar: Le Dg Aboubacar Sadikh Bèye explique

Les lenteurs au niveau du Port autonome de Dakar ont été décriées pendant la réunion présidentielle sur la cherté de la vie. Mais pour le directeur général de cette structure, cela s'explique par une situation conjoncturelle. En effet Aboubacar Sadikh Beye a expliqué l'indisponibilité de certains quais entrave l'offre portuaire. Sur 23 postes, les huits sont immobilisés. Par exemple, au mole 1, deux postes sont au service du pétrole et du gaz pour la plateforme Tortue et Sangomar. Le bateau hôpital occupe aussi un poste au Port autonome de Dakar. Deux autres postes sont mobilisés pour être modernisés et seront récupérés en octobre.

Le directeur général du Port d'ajoute que ces lenteurs s'expliquent aussi par un atre facteur lié à la forte portuaire. "En juillet on a fait 104% en importation. La congestion terrestre est réglée parce que les camions sortent très tôt du Port alors qu'ils pouvait y faire plus de 4 jours". S'agissant de la manutention, un bateau de 40 000 tonnes reste à quai pendant 20 jours parce que les manutentionnaires font 2000 tonnes par jour. "La manutention se fait encore comme il y a 40 ans. Il faut une modernisation. Il ajoute que les concessionnaires et les lignes maritimes sont aussi dans le Port et occupent de grandes surfaces", conclut-il.