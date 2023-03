Les assurances de Macky Sall aux femmes entrepreneuses

Le Président de la République Macky Sall a présidé, ce mardi, les Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes. Lors de son discours, le chef de l’État a garanti aux femmes entrepreneures avoir “pris bonne note des mesures phares issues de (leurs) assises et (les) assure qu’elles feront l’objet d’un examen attentionné de la part de mon Gouvernement”. Seneweb vous propose l’intégralité de son allocution.





Merci à toutes et à tous pour le bel accueil populaire qui m’a encore été réservé !





C’est toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous retrouve pour communier avec vous, à la veille de la célébration nationale de la Journée internationale de la Femme. La célébration de la journée de la Femme est marquée cette année par la tenue des premières assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation des femmes.





J’ai tenu à présider personnellement la cérémonie de restitution des conclusions de ces assises, pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent notre nation, ainsi que son développement, n’est plus à démontrer. C’est aussi l’occasion de vous témoigner que l’Etat est à vos côtés, le restera et que son action en faveur des femmes et des filles ne fera que se renforcer.





En cette date fortement symbolique pour toutes les nations éprises de paix et de progrès durable, je renouvelle mes chaleureuses félicitations à la communauté féminine avec une mention particulière aux femmes militantes dont l’engagement et le plaidoyer constituent de puissants stimulants dans le processus d’amélioration de la condition féminine.





Comme nous y invite le thème international de la journée de cette année « Pour un monde digital inclusif : l'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes », nous devons porter la réflexion et l’action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d’autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés. Cette exigence de changement de rythme s’impose pour l’avènement d’une Planète 50-50 et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.





La transformation qualitative vers des sociétés suffisamment inclusives, passe nécessairement par une vision globale et une démarche holistique. Nous avons, en effet, conscience qu’en vertu du principe de l’indivisibilité des besoins de l’individu et de l’interdépendance des réponses qu’ils appellent, l’autonomisation de la femme, objet de l’ODD 5, est inséparable de la sécurité alimentaire, ODD numéro 2, de la santé, ODD 3 et de l’éducation, ODD 4. Il est également établi que les difficultés d’accès à l’eau, ODD 6 et à l’énergie, ODD 7, constitue une lourde hypothèque sur la transformation continue de la condition féminine. C’est pourquoi les différents programmes sectoriels du Plan Sénégal Emergent sont adossés à une démarche transversale pour toutes les actions en faveur du bien-être et de la promotion des Femmes et des jeunes filles. C’est aussi le cas lorsque j’énonce les cinq Accès Universels dans mon programme Liguéyal Euleuk, pour prolonger et porter à l’échelle, l’action combinée du PUDC, du PUMA, des Bourses familiales et de la Couverture Sanitaire Universelle.





Les interventions combinées de ces différents dispositifs opératoires de notre stratégie nationale de protection sociale ont, en effet, généré de substantielles avancées dans les domaines fondamentaux de l’éducation, de la santé, de l’inclusion et de l’allégement des travaux domestiques pour l’ensemble des groupes vulnérables au premier chef, desquels les femmes rurales. Je magnifie, à cet égard, le rôle exemplaire des braves femmes rurales, dont la résilience constitue un facteur de stabilité et de subsistance des foyers.









Mes chères concitoyennes et hôtes étrangères vivant parmi nous, Favoriser l’autonomisation économique des Femmes et des jeunes filles passe aussi par une formation professionnelle adaptée et l’émergence d’un entreprenariat actif, inclusif, durable et porteur de croissance. C’est ce qui a motivé la mise en place, de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) . En effet, la DER/FJ a, dès sa création, affirmé une stratégie volontariste envers l’entrepreneuriat féminin en supprimant la contrainte d’âge pour les projets portés par des femmes.





A ce jour, 80% des bénéficiaires des financements de la DER/FJ sont des femmes ; soit 180 284 sur un total de 225 879. Afin de renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes, la DER/FJ a accompagné 178?555 initiatives entrepreneuriales féminines pour un volume total de 43?milliards de FCFA. S’agissant du nano-crédit, les femmes sont largement majoritaires avec 90% des bénéficiaires (soit 120 137 femmes bénéficiaires) et 87% des financements (soit 27 milliards de FCFA octroyés). En outre, le FONGIP a accordé des crédits et des garanties respectivement d’un montant de 5.650.0874.941 FCFA et de 2.068.867.066 FCFA pour 4116 bénéficiaires avec 7002 emplois créés. En perspective, une enveloppe de 13.500.000.000 FCFA est mobilisée par le FONGIP dans le cadre des programmes ETER et PAAICE pour accompagner l’autonomisation économique des femmes. Concernant le 3FPT, 10 milliards FCFA ont été alloués pour 111.493 travailleurs des entreprises et organisations professionnelles formés en 2022 dont 61 218 femmes. Tandis que le volet Financement pré emploi des jeunes en 2022 a mobilisé 6 316 420 068 FCFA pour 27 120 formés dont 41 % Femmes.













L’enjeu reste la constitution d’un fichier national unique des bénéficiaires des formations et des financements afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité. Au bilan, je me réjouis de ces résultats encourageants, qui doivent être amplifiés au regard des demandes et des besoins. Voilà pourquoi, je salue la tenue des premières assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation des femmes. C’est le signe d’une prise de conscience des énormes atouts du secteur dans la résorption du chômage et de la pauvreté. Les conclusions et recommandations issues de ces assises depuis les larges consultations régionales sous l’égide des Gouverneurs, démontrent la volonté d’engager les ruptures nécessaires et de mettre en place des réformes consensuelles et des projets susceptibles de renforcer la marche du Sénégal vers l’émergence.





J’ai pris bonne note des mesures phares issues de vos assises et vous assure qu’elles feront l’objet d’un examen attentionné de la part de mon Gouvernement. Qu’il s’agisse de l’accompagnement des Femmes dans l’entreprenariat agricole ; de la généralisation des maisons de la Femme dans chaque département ; de l’élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ; et de la motivation des Badjiénou Gox entre autres. Je ne saurais clore mon propos, sans réitérer nos remerciements à ONU FEMMES et à l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre politique de développement économique et social, en général, et notre politique en faveur des femmes et des jeunes filles en particulier.