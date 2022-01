Les EAU lancent le programme Etihad 7 pour financer des projets d'énergie renouvelable en Afrique à l’occasion de la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi 2022

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le Bureau de l'Envoyé spécial pour le changement climatique visent à fournir de l'électricité verte à 100 millions de personnes en Afrique d'ici 2035



Abou Dhabi, EAU – 17 janvier 2022: Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis (MoFAIC) a annoncé aujourd'hui le lancement d'Etihad 7 lors de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2022. Etihad 7 est un programme d'innovation dirigé par les Émirats arabes unis qui vise à obtenir des financements pour des projets d'énergie renouvelable en Afrique.





Le programme a pour objectif de fournir de l'électricité verte à 100 millions de personnes d'ici 2035. Le programme collectera des fonds auprès des secteurs public et privé pour des investissements dans l'énergie propre avec les conseils et la coordination du MoFAIC des EAU et du Bureau de l'Envoyé spécial pour le changement climatique.







L'ambitieuse initiative s'appuie sur les liens historiques et profonds des Émirats arabes unis avec l'Afrique et sera au cœur des efforts du pays pour contribuer aux objectifs de développement durable au cours de la prochaine décennie.



Commentant l'initiative, Son Excellence Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d'État au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, a déclaré : « Nos deux régions sont inextricablement unis par des liens économiques, culturels, politiques et interpersonnels, avec un énorme potentiel de coopération dans les années à venir. L'électricité, et en particulier l’énergie renouvelable, est l'une des clés pour libérer ce potentiel, dynamiser les économies africaines et permettre à des millions de personnes de contribuer à la construction d'un continent prospère ».





Fiers d’accueillir la COP 28 l'année prochaine, les Émirats arabes unis s'engagent à collaborer avec les pays d'Afrique subsaharienne pour parvenir à un développement durable et promouvoir le bien-être de la région au sens large en avançant ensemble dans le domaine des énergies renouvelables.





L'initiative Etihad 7 aidera principalement les nations africaines à répondre aux besoins énergétiques en croissance rapide sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre.





«Avec Etihad 7, les Émirats arabes unis consolident leurs efforts pour l'objectif 7 de développement durable des Nations Unies pour l'Afrique sous une seule initiative. Conformément à la politique étrangère et aux objectifs de développement des Émirats arabes unis, le programme facilite le développement durable en relevant les principaux défis qui entravent l'énergie propre et d’un coût abordable sur les marchés émergents », a ajouté Son Excellence.



Son Excellence Cheikh Shakhboot a aussi souligné : « La relation solide entre les Émirats arabes unis et l'Afrique subsaharienne se reflète dans nos partenariats et nos projets de développement. Aujourd'hui, les EAU sont profondément investis dans la prospérité et le bien-être de l'ensemble du continent africain ».





« Nous mettrons à profit nos relations existantes en Afrique subsaharienne, y compris dans les domaines de la coopération diplomatique, humanitaire et de développement, pour partager l'expertise des EAU en matière d'énergie renouvelable en faveur du développement économique et humain », a ajouté Son Excellence.





En outre, Son Excellence a noté que les Émirats arabes unis avaient déjà mis en place un certain nombre d'accords avec des partenaires d'Afrique subsaharienne dans le cadre d'Etihad 7 pour les accompagner dans la poursuite de leurs objectifs économiques et énergétiques.





"Etihad 7 est un programme véritablement collaboratif, qui reconnaît et s'adapte aux besoins et aux exigences de nos pays partenaires. Les Émirats arabes unis apprécient profondément les contributions de toutes les nations africaines dans ce parcours de développement partagé, et nous, aux Émirats arabes unis, regardons avec enthousiasme et optimisme vers un avenir dans lequel nos pays approfondiront cette coopération pour créer de nouvelles voies permettant à nos peuples de prospérer », a conclu Son Excellence.