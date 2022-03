Les femmes de l’Apr sur l’affaire Sweet Beauty : "La sacralité des institutions ne doit pas être remise en cause"

Aminata Angelique Manga sur l'affaire Sweet Beauty

"La lutte contre toutes les formes d’injustice et la bonne distribution de la Justice ne peuvent, en toute bonne foi, se satisfaire des menaces et défiances des justiciables contre les institutions et les hommes qui les animent", martèlent Ndèye Saly Diop Dieng et ses sœurs de parti dans "le Quotidien".





L’affaire politico-judiciaire Adji Sarr/Ousmane Sonko s’est invitée samedi dernier au lancement de la campagne de parrainage des femmes de l’Alliance pour la République (Apr). Ces dernières ont clamé leur "posture républicaine" dans ce dossier sur lequel le leader de Pastef est accusé de "viols et de menaces de mort". C’est sans doute une réponse à Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire et qui a récemment déclaré qu’il n’ira plus signer devant le juge.





Les femmes du parti présidentiel plaident également pour un espace public pacifié. "La solennité de l’Etat, la sacralité et la solidité des institutions ne doivent pas être remises en cause. Celles-ci transcendent les rivalités politiques et clivages ou cloisonnements claniques", a souligné Aminata Angélique Manga, ministre conseiller.