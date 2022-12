Les hommes du Premier ministre Amadou Ba : Le fils d’un célèbre communicateur traditionnel dans le lot

l'équipe autour du Pm Amadou Ba

«Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Ce proverbe africain condense en une phrase l'essentiel du principe d'intelligence collective. Une intelligence collective dont a eu besoin le Premier Ministre Amadou Ba. Ce dernier s’est prêté hier à la déclaration de politique générale. Mais avant d’en arriver à ce face-face, il a su s’entourer de bonnes personnes. Ces fameux hommes de l’ombre ont œuvré en coulisses pour préparer et soigner l’entrée en scène, si l’on en croit Jeune Afrique. Parmi ces collaborateurs, il y a :





Amadou Babacar Chopart Mbaye, le conseiller politique





Il est le fils de El Hadj Mansour Mbaye, célèbre griot du Sénégal et actuel président de l’Association des communicateurs traditionnels. En dépit de cette casquette, c’est l’attaché de cabinet du Premier ministre, dont il gère l’agenda politique.





Mbaye Ndiaye, l’expérimenté

Amadou Ba peut compter sur l’expérience de cet autre grand responsable APR des Parcelles Assainies. Malgré quelques tensions qui ont fait surface lors des élections locales, ils ont su enterrer la hache de guerre. Ce proche collaborateur du Président est un atout de taille pour le PM.





Mamadou Moustapha Ba, le binôme





L’actuel Ministre des Finances partage avec Amadou Ba l’amour pour l’économie et les finances. Comme l’actuel PM, il est aussi passé par l’ENA. Mamadou Moustapha Ba a évolué près de vingt ans au sein du ministère des Finances et du Budget, où il fut successivement directeur de la coopération économique et financière, directeur général des finances, puis du budget.





Al Ousseynou Diallo, le fidèle destrier





Il est un ami de longue date du PM. Le directeur de cabinet du Premier ministre a été de toutes les batailles d’Amadou Ba au gouvernement?.Il occupait déjà ce poste lorsque ce dernier était au ministère de l’Économie, puis aux Affaires étrangères.





El Hadj Dialigué Ba, l’éminence grise





Ce spécialiste du droit fiscal occupait déjà le poste de conseiller technique d’Amadou Ba lorsque ce dernier était ministre des Finances. Inspecteur des impôts comme le fut l’actuel Premier ministre, c’est à la Direction générale des impôts qu’il a rencontré celui qui deviendra son ami.





Khadim Dia, le chargé de com





Il est le fils d’El Hadj Mbaye Dia, décédé en avril 2021. L’ancien directeur général de la Sénélec était un proche d’Amadou Ba, qui a pris son fils sous son aile à son arrivée aux Finances. Khadim Dia est en effet chargé de la communication numérique du Premier ministre. Il est en contact direct avec ce dernier et le suit dans tous ses déplacements.





Moustapha Sène, le technicien