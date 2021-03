Les jeunes du Gand Parti exigent la " libération sans condition " des détenus politiques

A la suite de la "grande victoire du Peuple qui a abouti à la libération du Président Ousmane SONKO, la Convention nationale des jeunes du Grand Parti (CNJGP) adresse ses vives félicitations à la Jeunesse de notre pays qui a joué un rôle capital dans ce combat pour la préservation de notre État de droit et de nos acquis démocratiques".La Convention Nationale des Jeunes du GP, considère toutefois que " la bataille est loin d’être gagnée".Dans un communiqué de presse reçu, ladite convention rappelle qu' en effet, "beaucoup d’otages politiques dont, entre autres, Guy Marius Sagna, Abasse Fall, Birame Soulèye Diop, Assane Diouf, Clédor Sène, sont encore détenus arbitrairement dans les geôles de Macky Sall".La Convention nationale des jeunes du GP, dans le même document, "exige leur libération sans condition au plus tard dans les 72 heures. Dans le contraire, elle prendra contact avec toutes les forces de l’opposition et de la société civile pour organiser le combat en vue de leur libération", mettent en garde les jeunes du parti de Malick Gakou.