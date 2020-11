Les jeunes du PS soldent leurs comptes devant Aminata Mbengue Ndiaye

Le différend opposant Mame Bounama Sall à Yéya Diallo est en train de déteindre sur les activités du Parti socialiste. C’est pourquoi les jeunes dudit parti ont, ce lundi, organisé une réunion avec Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire général par intérim du PS pour essayer d’arrondir les angles et d’enterrer les querelles internes qui sapent le bon fonctionnement de leur instance.Mais, il y avait de l’électricité dans l’air. Et, selon le journal les Echos, c’est Mame Bounama Sall, patron du mouvement national des jeunesses socialistes qui serait à l’origine de toute cette brouille. De l’avis des jeunes, la structure doit marcher et doit tenir des réunions. Mais, constatent-ils pour le déplorer, depuis 2015, le mouvement n’a pas tenu de réunion.En outre, les jeunes veulent que Mame Bounama Sall et Yéya Diallo fument définitivement le calumet de la paix et arrêtent de faire semblant qu’ils sont unis. Après avoir écouté tous les jeunes, Aminata Mbengue estime que le mouvement doit changer de démarche. Mieux, elle pense qu’il doit avoir un programme d’activités et produire des rapports périodiques.