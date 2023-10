LES JOURS DE L’ACTUELLE ÉQUIPE FÉDÉRALE DE JEU DE DAMES (fsjd) SONT COMPTÉS ! (Par Dr Abdou Lat Gueye)

Le Collectif pour le Renouveau du Jeu de Dames au Sénégal regroupant l’association Dames-Innovations et un ensemble de responsables et mécènes de la discipline s’est rendu le jeudi 19 octobre 2023 à Fatick pour rencontrer les responsables de la ligue de jeu de dames de la région. Pour rappel, le collectif entre autres s’est donné pour mission de visiter les 14 régions du pays afin de faire la situation sur le terrain et apporter son soutien en matière de logistiques et d’organisations de tournois dotés de primes. La rencontre de Fatick arrive juste après la tournée de Dames-Innovation dans la région de Kaolack le dimanche 15 octobre.





A cette occasion, un matériel important de plateaux de jeu de dames avec une enveloppe de 250,000F ont été mis à disposition des clubs de cette région. Ces activités se sont déroulées au moment où le grand mécène du jeu de dames sénégalais, monsieur Tamsir Barry organisait le tournoi de Thiès dans la période du samedi 14 au mercredi 18 octobre 2023. Comme lors de son passage récent à Saint-Louis, c’est une enveloppe de 3 millions de francs qui a été débloquée pour accompagner la région afin de faire revivre le sport tant aimé des grand’ places de la région.





La spécificité notoire de la mission de Fatick, conduite par le docteur Abdou Lat Gueye, le coordonnateur du collectif est que cette fois-ci, il y avait dans la délégation 4 présidents de ligue, il s’agit des ligues de Saint-Louis, Louga, Thiès, et Dakar en plus du Président de Dames-Innovation et du porte-parole de l’association. L’hôte de marque, Président de la Ligue de Fatick en compagnie de toute son équipe, a tenu la réunion dans les coulisses de l’inspection régionale des sports de la région.





Ce fut 2 heures d’horloge de briefings suivis d’échanges très fructueux autour des innombrables nébuleuses qui étouffent le jeu de dames dans notre pays, en particulier le manque de moyens constaté au niveau des clubs et des ligues, l’inertie totale de la fédération qui n’est ressentie dans aucune région du pays, l’absence de transparence dans la gestion financière et la disparition des fonds COVID 19 remis directement au président de la fédération entre autres. A l’unanimité, l’assemblée s’est accordée sur la nécessité et la responsabilité de tous les damistes à travers le pays, dans le respect du règlement intérieur, de mettre un terme à la vie de la fédération actuelle et d’inviter d’autres sénégalais capables de remplir la mission à prendre la relève.





En fin, le président de la ligue de Fatick, tout sourire, a tenu à dire qu’au moment où la requête du Collectif pour le renouveau du jeu de dames lui est parvenue, l’ensemble de son cabinet lui a intimé que s’il hésitait seulement à répondre vite et favorablement, c’est eux-mêmes qui accueilleraient la délégation à sa place. Selon eux, c’est tout le Sénégal qui a vu à travers les médias les bonnes actions à Dakar, Saint-Louis, Diourbel, Kaolack, et Thiès et le peuple est fier de voir des Sénégalais dépenser de leur propre proche sans en attendre des retombées, car la noblesse appelle à servir et non se servir. En continuant au nom de la ligue et de tous les amoureux du jeu de dames à Fatick, il a sincèrement tenu à féliciter les œuvres sans complaisance de Dames-Innovation et Tamsir Barry à travers le pays et sollicite que la prochaine étape de ces activités soit celle de la région de Fatick.